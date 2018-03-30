Karaman'da kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Akşam saat 22:30 sıralarında Mehmet Emin K. ile Adnan Dağ kavga etti. Çıkan olayda kalbinden bıçaklanan Dağ tedavi altına alındı. 36 yaşındaki Dağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Mehmet Emin K., polisin başarılı çalışması sonucu kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Mehmet Emin K., bıçaklayarak öldürdüğü Adnan Dağ’ın bulunduğu hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.