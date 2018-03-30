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Karaman'da kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Karaman'da tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanan 36 yaşındaki Adnan Dağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 30.03.2018 - 03:06..
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Akşam saat 22:30 sıralarında Mehmet Emin K. ile Adnan Dağ kavga etti. Çıkan olayda kalbinden bıçaklanan Dağ tedavi altına alındı. 36 yaşındaki Dağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti


KATİL ZANLISI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Mehmet Emin K., polisin başarılı çalışması sonucu kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Mehmet Emin K., bıçaklayarak öldürdüğü Adnan Dağ’ın bulunduğu hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti


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