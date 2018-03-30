Karaman'da kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

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İsmet Yılmaz: 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağız

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Macron'un Suriyeli Arap ve Kürt gruplarla yaptığı görüşme sonrası YPG tarafından 'Fransa Menbiç'e asker gönderecek' yalanı servis edildi.

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

Iğdır'da yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 ölü

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bayburt'ta iki otomobil çukura düştü: 8 ölü

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Libya'da bomba yüklü bir araç infilak etti. Gerçekleşen patlamada 2'si sivil 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Karaman'da tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanan 36 yaşındaki Adnan Dağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

1 Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası UEFA, 50'den fazla maçta şike yaptığı belirlenen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu 10 yıl Avrupa'dan men etti.

2 YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı Macron'un Suriyeli Arap ve Kürt gruplarla yaptığı görüşme sonrası YPG tarafından 'Fransa Menbiç'e asker gönderecek' yalanı servis edildi.

3 Trump: Meksika sınırına örülen duvardan gurur duyuyorum ABD-Meksika sınırına örülen duvara uyuşturucu kaçakçılarını engellemek için ihtiyaç duyduklarını belirten Trump, "Bundan gurur duyuyorum." dedi.

4 ABD vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek ABD Dışişleri Bakanlığı vize ve göçmenlik statüsü için başvuru yapanların 5 yıllık sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi için girişimde bulundu.

5 Gebze'de makas atan araç kaza yaptı: 3'ü Suriyeli 4 yaralı Kocaeli'de makas atarak giderken kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

6 Beyoğlu'nda çatışma: 1 kişi ağır yaralı Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.