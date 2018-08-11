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Karaman'da kaza: 2'si polis 3 kişi yaralandı

Karaman'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

AA | 11.08.2018 - 03:27..
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Orhan B. yönetimindeki 70 AAE 786 plakalı otomobil ile komiser Rahim G'nin kullandığı 70 A 4818 plakalı resmi polis aracı Alacasuluk Mahallesi Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Karaman'da kaza: 2'si polis 3 kişi yaralandı

Kazada, polis aracında bulunan komiserler Rahim G. ve Dudu Ö. ile cipteki Şerife B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı komiserler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren Şerife B'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Karaman'da kaza: 2'si polis 3 kişi yaralandı

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