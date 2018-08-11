Karaman'da kaza: 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bakan Albayrak: Vergi sistemiyle ilgili bir değişim süreci yaşanacak

Tayvan'da bisikletine taktığı 11 telefonla günde 20 saat artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go oynayan 70 yaşındaki bir kişi, sosyal medyada viral oldu.

Halk TV, ABD ile yaşanan krizi adeta 'müjdeleyen' bir altyazıyla duyurdu.

1 Slimani İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı İslam Slimani İstanbul'a geldi.

2 ABD teröristleri yeni silahlarla eğitiyor ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütü PKK'yı modernize edilmiş yeni nesil silahlarla eğitiyor.

3 Trabzonspor lisans için 24 milyon lira ödedi Bordo mavili kulüp, Spor Toto Süper Lig için lisans almaya engel teşkil eden toplam 23 milyon 989 bin 262 liralık ödemenin yapıldığını bildirdi.

4 Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde Tayvan'da bisikletine taktığı 11 telefonla günde 20 saat artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go oynayan 70 yaşındaki bir kişi, sosyal medyada viral oldu.

5 Fatih Terim transfer istiyor Kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli düzeyde olmadığını söyleyen Fatih Terim, transfer yapılması için yönetime mesaj gönderdi.

6 Halk TV'de Türkiye iflasa mı gidiyor kj'si Halk TV, ABD ile yaşanan krizi adeta 'müjdeleyen' bir altyazıyla duyurdu.