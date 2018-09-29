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Karaman'da kaza: Bir aile yok oldu

Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, kazada hamile kadın, eşi ve çocukları hayatlarını kaybetti.

DHA | 29.09.2018 - 23:06..
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Ermenek-Başyayla Karayolu'nun Katranlı Köyü kavşağında, gardiyan Murat Koraş yönetimindeki 70 E 7477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

BİR AİLE KAZADA YOK OLDU

Kazada sürücü Murat Koraş(31) ile 3 yaşındaki kızı İkra olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı Ebru Koraş (33) ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da kaza: Bir aile yok oldu

Ebru Koraş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koraş'ın 5,5 aylık hamile olduğu, bebeğinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karaman'da kaza: Bir aile yok oldu




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