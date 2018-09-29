Karaman'da kaza: Bir aile yok oldu

Ermenek-Başyayla Karayolu'nun Katranlı Köyü kavşağında, gardiyan Murat Koraş yönetimindeki 70 E 7477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

BİR AİLE KAZADA YOK OLDU

Kazada sürücü Murat Koraş(31) ile 3 yaşındaki kızı İkra olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı Ebru Koraş (33) ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ebru Koraş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koraş'ın 5,5 aylık hamile olduğu, bebeğinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.