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Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da iki gündür çöp konteynerlerinin yanında çok sayıda ölü kedi ve köpeklere rastlandı. Yapılan incelemede hayvanların zehirli balıklar nedeniyle öldüğü tespit edildi.

DHA | 13.12.2017 - 15:36..
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Sarıveliler ilçesinde, son 2 günde, kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerinin yanında ve yakınında çoğu kedi olmak üzere çok sayıda kedi ve köpek telef edilmiş halde görüldü.

100'E YAKIN KEDİ VE KÖPEK ZEHİRLENDİ

Sarıveliler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden bir yetkili, telef olan kedi ve köpek sayısının 50'nin üzerinde olduğunu belirterek, ''Veteriner hekim arkadaşımız, incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre, kedi ve köpeklerin çöp konteynerlerine atılan zehirli balıkları yemeleri sonucu öldüğü saptandı. Zehir ya da kimyasal maddenin, balıkların üstüne sürülmüş veya enjekte edilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz. Şu ana kadar 50 ila 100 kedi ve köpeğin öldüğünü belirledik" dedi.

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında ilçedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

Karaman'da kedi ve köpekler telef edildi

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