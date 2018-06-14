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Karaman'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

Karaman’da sokak köpeğinin saldırısından kaçmaya çalışan çocuğa çarpan otomobil kaçtı.

İHA | 14.06.2018 - 15:53..
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Olay, dün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİL ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ç.(13), iki arkadaşıyla birlikte caddede yürüdükleri sırada, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırmaması için arkadaşlarıyla kaçmaya başlayan Muhammet Ç.’ye, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı.

Karaman'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

DİĞER SÜRÜCÜLER YANINA KOŞTU

Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin çarpması sonucu savrularak yere düşen çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ile yoldan geçmekte olan diğer sürücüler koştu.

Karaman'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yerde acı içinde kıvranan çocuk, vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, çocuğa çarparak kaçan araç ve sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Karaman'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

ETRAFINI SARDILAR

Kazada cadde ortasında yaralı vaziyette yatan çocuğa başka bir aracın çarpmaması için oradan geçmekte olan sürücüler, araçlarıyla çocuğun etrafını sararak korumaya alması dikkatlerden kaçmadı. Çocuğu kovalayan köpekte bir süre durarak olayı izledi.

Karaman'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

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