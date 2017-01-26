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Karaman'da markette silahlı soygun

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, girdiği markette kadın kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 10 bin lirayı gasp etti.

26.01.2017 - 01:26
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Olay, Mansur Dede Mahallesi 86 sokak üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yüzünü atkı ile kapatıp elindeki silahla markete gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, kasadaki kadın personelin başına silah dayayarak paraları poşete koymasını istedi. İçinde yaklaşık 10 bin lira para bulunan çantayı alan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

Karaman'da markette silahlı soygun

Bu sırada işyerindeki müşterilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelinin kaçtığı istikamette geniş çaplı çalışma başlattı. Polisin çalışması esnasında bazı şüpheliler de gözaltına alındı. Olaydan sonra markete gelen İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk'ta güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek bilgi aldı. Olayın şokunu üzerinden atamayan kadın kasiyer ise işyeri önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Karaman'da markette silahlı soygun

Karaman'da markette silahlı soygun

Karaman'da markette silahlı soygun

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