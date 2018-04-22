Karaman’da otobüs terminalinde bomba alarmı

Karaman Otobüs Terminalinde meydana gelen olayda, Zabıta Karakolunun önündeki bankın altında bulunan sahipsiz karton koliyi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kolinin bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik tedbiri alırken, terminalde bekleyen yolcular da bölgeden uzaklaştırıldı.

KOLİNİN SAHİBİ SON ANDA GELDİ

Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da terminale gelerek ekiplerden bilgi aldı. Bomba uzmanı, koliyi fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada ekiplerin yanına gelen bir kişi, kolinin kendisine ait olduğunu ve kolinin içerisinde pet şişede zeytinyağı, turşu ve erik bulunduğunu söyledi.

POLİS, GÖRÜNTÜLERLE TESPİT ETTİ

Her ihtimale karşı tedbiri elden bırakmayan polis, kolinin şahsa ait olup olmadığını belirleyebilmek için terminalin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde koliyi şahsın bıraktığının anlaşılması üzerine, fünye ile patlatmaktan vazgeçen bomba imha uzmanı, yanına gittiği koliyi açarak içindekileri kontrol etti. Koliden şahsın dediği gibi zeytinyağı, turşu ve erik çıktı.

Açılan kolinin içindekileri topladıktan sonra tekrar bantlayan şahıs, hakkında tutanak tutulmak üzere polis ekibinin yanına gitti. İsminin açıklanmasını istemeyen şahıs, daha önceden de böyle bir olay yaşadığını belirtti.