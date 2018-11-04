taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Karaman'da otomobil park halindeki römorka çarptı; 2 ölü

Karaman'da düğüne gidenlerin bulunduğu otomobil, pancar yüklü römorka çarptı, anne ile kızı yaşamını yitirdi.

DHA | 04.11.2018 - 09:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü çıkışında meydana geldi. Akçaşehir Beldesi'nden Karaman kent merkezine yakınlarının düğününe giden Kadir Eski yönetimindeki otomobil, Beydili köyü çıkışında yolun kenarında park halindeki pancar yüklü römorka çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Eski (23), annesi Ümmügülsüm Eski (46), kardeşi İrem Eski (16) ve teyzesi Cemile Günarslan (48) yaralandı.

Yaralılardan İrem Eski, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne Ümmügülsüm Eski de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da otomobil park halindeki römorka çarptı; 2 ölü

KAZANIN ARDINDAN AMBULANS ŞOFÖRÜ BABASINA HABER VERMİŞ

Sürücü Kadir Eski'nin kazanın ardından evde istirahatte olan ambulans şoförü babası Selçuk Eski'ye kaza yaptıklarını belirtip yardım istediği, baba Eski'nin de araçla kaza yerine gittiği öğrenildi. Baldızı Cemile Günarslan'ı taşıyan ambulansla birlikte hastaneye gelen Selçuk Eski'yi, ambulanstan indiği sırada yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Karaman'da otomobil park halindeki römorka çarptı; 2 ölü

GENÇ KIZIN İÇİNE DOĞMUŞ

Kazada yaşamını yitiren İrem Eski'nin yola çıkmadan önce evde kalan babası Selçuk Eski'ye, ''Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekilenim'' dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi. Yaralılarla hastaneye gelen baba Selçuk Eski, ''Kızımın içine doğmuş, canım kızım'' diyerek kızıyla yaşadıkları fotoğraf çekme olayını anlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın ifadesi: Ölümle tehdit etti

Sıla'nın ifadesi: Ölümle tehdit etti

137
Defne Samyeli'den güvenlik talebi

Defne Samyeli'den güvenlik talebi

55
İrem Derici: Erkeğin beyni yoksa gerisine de gerek yok

İrem Derici: Erkeğin beyni yoksa gerisine de gerek yok

81
Fenerbahçe teknik adam mesaisi

Fenerbahçe teknik adam mesaisi

51
Rumlar doğalgaz aramak için Navtex yayınladı

Rumlar doğalgaz aramak için Navtex yayınladı

25
İstanbul'da pitbull vahşeti: Kediyi bırakmadı

İstanbul'da pitbull vahşeti: Kediyi bırakmadı

94
Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM