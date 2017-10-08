Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Ali Akman yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinç, altından geçtiği yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki 19 Mayıs Yaya Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpanın şiddetiyle üst geçidin beton blokları o sırada vincin arkasından gelen Astsubay Hakan Güngör yönetimindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üstüne düştü.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Yaralanan sürücü Güngör, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cadde de ulaşıma kapatıldı. Vinç sürücüsü Ali Akman da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.