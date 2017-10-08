taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Vincin çarptığı yaya üst geçidi otomobilin üstüne yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

08.10.2017 - 14:46
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ali Akman yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinç, altından geçtiği yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki 19 Mayıs Yaya Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpanın şiddetiyle üst geçidin beton blokları o sırada vincin arkasından gelen Astsubay Hakan Güngör yönetimindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üstüne düştü.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Yaralanan sürücü Güngör, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cadde de ulaşıma kapatıldı. Vinç sürücüsü Ali Akman da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

Karaman'da üst geçit otomobilin üstüne düştü

İlginizi Çekebilir
15 ayda 102 kilo veren Antalyalı
Tüp mide ameliyatıyla 15 ayda 102 kilo veren Haluk Özsay, kendisini tanıyamayanlara kimliğini göstermek zorunda kalıyor.
Gaziantep'te 5 ton biberi çaldılar
İslahiye ilçesinde kurutulmak üzere tarlaya serilen 5 ton biber çalındı.
İstanbul'da hava sıcaklığı 15 derece birden düştü
Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü İstanbul'da bugün termometreler 12 dereceye kadar düştü.
Bursa'da komşusunun bahçesinde kendini yaktı
Psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü iddia edilen İlhan Demiröz, benzin dökerek kendini yaktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

40
Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

171
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik hatırası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik hatırası

205
TSK'dan İdlib'e top atışı

TSK'dan İdlib'e top atışı

117
Lucescu İzlanda yenilgisinin nedeni açıkladı

Lucescu İzlanda yenilgisinin nedeni açıkladı

128
Aykut Kocaman aldığı cezayı Fenerbahçe'ye ödetmedi

Aykut Kocaman aldığı cezayı Fenerbahçe'ye ödetmedi

65
FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak namaza başladı

FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak namaza başladı

272
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM