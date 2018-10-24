taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7625
Euro
6.6108
Altın
1232.016
Borsa
93468.99
Gram Altın
227.698

Karaman'da yan baktın kavgası: 3 yaralı

İki grup arasındaki yan bakma tartışması, taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü.

DHA | 24.10.2018 - 08:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Üniversite Mahallesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin bulunduğu İbrahim Öktem Caddesi'nde yürüyen iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Karaman'da yan baktın kavgası: 3 yaralı

İKİSİ ÖĞRENCİ 3 GENÇ YARALANDI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki grup taş ve bıçaklarla bir birine saldırdı. Kavgada üniversite öğrencisi Ziya Dorla (19) ve ağabeyi Yıldırım Dorla (21) ile karşı gruptan Eren Yıldırım (19) yaralandı.

Karaman'da yan baktın kavgası: 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.

Karaman'da yan baktın kavgası: 3 yaralı

Karaman'da yan baktın kavgası: 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

271
Yunanistan’a 12 mil uyarısı

Yunanistan’a 12 mil uyarısı

60
Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

69
Gökhan Özoğuz: O SesTürkiye'yi tadında bıraktım

Gökhan Özoğuz: O SesTürkiye'yi tadında bıraktım

43
Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

38
Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

18
Pompeo: Bazı Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

Pompeo: Bazı Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM