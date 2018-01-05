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Karaman'da 'yan baktın kavgası

İki grup arasında 'niye yan baktın' bahanesiyle çıkan kavgada, Sezgin Tatarlı ile İdris Nebi Uysal bıçakla yaralandı.

DHA | 05.01.2018 - 21:57..
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Sezgin Tatarlı ve İdris Nebi Uysal yolda yürürken, karşılarından gelen gruptan bir kişi, 'Niye yan bakıyorsunuz' diye sataşınca tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tatarlı ve Uysal,  vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman'da 'yan baktın kavgası

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karaman'da 'yan baktın kavgası

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