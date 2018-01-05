Karaman'da 'yan baktın kavgası

Karabük'te 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü nüfus cüzdanında, ay ve gün yazmadığı için hayatı boyunca hiç doğum gününü kutlayamadı.

İki grup arasında 'niye yan baktın' bahanesiyle çıkan kavgada, Sezgin Tatarlı ile İdris Nebi Uysal bıçakla yaralandı.

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Sudan-Mısır arasında 'Sevakin Adası' krizi

Sudan'ın Sevakin Adası'nı Türkiye'ye tahsis etmesi Mısır'ı rahatsız etti. Türkiye ve Sudan'ın yakın ilişkiler kurmasını ise Mısır medyası 'Komplo peşindeler' diye tanımladı.