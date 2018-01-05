Karaman'da 'yan baktın kavgası

Sezgin Tatarlı ve İdris Nebi Uysal yolda yürürken, karşılarından gelen gruptan bir kişi, 'Niye yan bakıyorsunuz' diye sataşınca tartışma çıktı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tatarlı ve Uysal, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.