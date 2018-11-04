Karaman'da yangın: Arı kovanları kül oldu

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 1324 Sokak’ta bulunan çiftlikte meydana geldi. Çiftliğin deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Depoda bulunan arı kovanları ve tahta kutular yanarak kül olurken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.