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Karaman'da yangın: Arı kovanları kül oldu

Karaman'da bir çiftliğin deposunda arı kovanları ile tahta kutuların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İHA | 04.11.2018 - 01:49..
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Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 1324 Sokak’ta bulunan çiftlikte meydana geldi. Çiftliğin deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi.

Karaman'da yangın: Arı kovanları kül oldu

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda bulunan arı kovanları ve tahta kutular yanarak kül olurken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da yangın: Arı kovanları kül oldu

Karaman'da yangın: Arı kovanları kül oldu


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