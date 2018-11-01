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Karaman'da yangın çıktı, bakliyat kül oldu

Karaman'da hububat ve bakliyat satışı yapan bir dükkanda yangın çıktı. Alev topuna dönen iş yerinde tonlarca nohut ve çekirdek kullanılmaz hale geldi.

İHA | 01.11.2018 - 05:32..
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Karaman'da hububat ve bakliyat satışı yapan bir dükkanda çıkan yangında 90 ton çekirdek ile 12 ton nohut telef olurken iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da yangın çıktı, bakliyat kül oldu

İTFAİYE ERLERİ 2 SAAT ÇALIŞTI

İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye alev topuna dönen dükkanı müdahale etti. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu bitişikte bulunan diğer dükkanlara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında dükkan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan 90 ton çekirdek ile 12 ton nohutta telef oldu.

Karaman'da yangın çıktı, bakliyat kül oldu

Karaman'da yangın çıktı, bakliyat kül oldu VİDEO


500 BİN LİRALIK HASAR VAR

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, maddi hasarın yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da yangın çıktı, bakliyat kül oldu


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