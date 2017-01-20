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Karamanlı ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur’a bağlı Karamanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

20.01.2017 - 02:28
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Karamanlı ilçesine bağlı Pazar mahallesi, Yeşilova caddesinde Halit Ö. ile mermercilikle uğraşan Abdurrahman Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın uzamasıyla Halit Ö., yanında bulundurduğu tabanca ile Abdurrahman Ş.’ye ateş açtı.

KAVGAYI AYIRMAYA AÇLIŞAN DA YARALANDI

Silahlı saldırı sonucunda Abdurrahman Ş., oğlu İbrahim Ş., Ramazan A. ve kavgayı ayırmaya çalışan Halil Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik çemberi oluştururken, 112 ekipleri ise yaralılar Tefenni Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıda bulunan Halit Ö. ise olay yerinde elinde tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Hastanede 27 yaşındaki İbrahim Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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