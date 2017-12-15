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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi öğretim görevlileri, elektrikli araç üretti.

DHA | 15.12.2017 - 11:32..
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  2. Teknoloji

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi araştırma görevlisi Adem Sarılmaz, otomobil kaportalarındaki malzemeleri araştırırken, elektrikli araç projesinin ortaya çıktığını söyledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

Sarılmaz, aynı bölümdeki Yard.Doç.Dr. Faruk Özel'in başkanlığında oluşturulan projeye Otomotiv Teknolojisi Programı öğretim görevlisi Hanifi Küçüksarıyıldız'ın da dahil olduğunu belirtti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

4 AKÜYLE ÇALIŞIYOR

Aracın şu an 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalıştığını anlatan Adem Sarılmaz, araçta çeşitli iyileştirmeler yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Sarılmaz, şöyle dedi: ''Aracımızın motorunu satın aldık. Araştırmalarımız, bu gövde ve bu şekille bu taşıtı en az enerji harcayarak, en uzun mesafeyi aldırabilmek yönündedir. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta 30 kilometre hızla yaklaşık 50 kilometre yol almayı hedefliyoruz. Daha sonra hızı ve hedef mesafemizi artırmayı planlıyoruz. Aracımızın motoru, 5 kilovat gücünde, 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalışıyor. Gerek işin enerji boyutu olan bataryalarda gerek malzemede gerekse güç aktarma ortamlarında iyileştirmeler yapılarak, hedefimize ulaşmayı planlıyoruz."Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden elektrikli araç

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