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Karamollaoğlu, 1 yıl önce eleştirdiği YHT'ye binmişti

Dün Sivas Mitingi'nde hızlı tren için "Göçü hızlandırır" diyen Temel Karamollaoğlu, tam 1 yıl önce de "Hızlı trenler bizi güçlendirmez" demişti.

Detay Haber | 14.05.2018 - 17:53..
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Karamollaoğlu, 1 yıl önce eleştirdiği YHT'ye binmişti

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde 100 bin imza toplayarak aday olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'liler gibi Türkiye'ye yapılan yapılan yatırımları eleştirmeye devam ediyor.

1 YIL ÖNCE SÖYLEDİĞİNİ DÜN DE TEKRAR ETTİ

Karamollaoğlu, tam bir yıl önce 13 Mayıs 2017'de YHT'ye binerek Ankara'dan İzmit'e gitmiş ama Yüksek Hızlı Tren için "Hızlı trenler bizi güçlendirmez." demişti.

Karamollaoğlu, 1 yıl önce eleştirdiği YHT'ye binmişti


Temel Karamollaoğlu, 13 Mayıs 2017'de Ankara'dan İzmit'e yaptığı yolculuğun ardından YHT'den inerken...

Saadet Partisi Lideri, dün Sivas Mitingi'nde yine YHT'yi hedef alarak; "Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları ’Şuna bak hızlı treni bile Sivas’a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin" diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu eleştirdiği YHT'ye bindi haberi
Karamollaoğlu, 1 yıl önce eleştirdiği YHT'ye binmişti

Karamollaoğlu'na göre hızlı tren hizmet değil haberi
Karamollaoğlu, 1 yıl önce eleştirdiği YHT'ye binmişti

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