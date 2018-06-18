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Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

SP Lideri, Abdullah Gül'ün Türkiye'deki gelişmelerden rahatsız olduğu için adaylığa sıcak baktığını ancak gerçekleşmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 07:39..
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Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü çatı aday olarak göstermek istedi.

Bu kapsamda Abdullah Gül'e teklif götüren Karamollaoğlu, diğer partilerin anlaşamaması nedeniyle Gül'den vazgeçti.

"GELİŞMELERDEN RAHATSIZDI, SICAK BAKTI"

SP Lideri, bu sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Olanda hayır vardı' diyoruz. Mademki böyle oldu, bunda bir hayır var.

Ama biz o günkü şartlarda Sayın Abdullah Gül’ün aday olması halinde daha toparlayıcı olabileceğini, hakikaten seçimlerde başarı şansının çok yüksek olacağını düşünmüştük.

Bundan dolayı da bugünkü teklifi götürdük. Sayın Gül de bugünkü gelişmelerden Türkiye açısından rahatsız olduğu için bu teklife sıcak baktığını iletmişti. Ancak olmadı, gerçekleşmedi."

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