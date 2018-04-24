taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.370
USD
4,0873
EURO
4,9930
ALTIN
174,25
PETR
74,9400

Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

DHA | 24.04.2018 - 11:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

24 Haziran’da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR’ı ziyaret eden SP lideri Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ziyarette bulundu.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Karamollaoğlu’nu İYİ Partililer alkışlarla karşıladı.

Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret VİDEO

ABDULLAH GÜL İLE DE GÖRÜŞECEK

Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Karamollaoğlu yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Muharrem İnce'nin morali bozuk
24 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce'nin grup toplantısında üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Binlerce kişi Aya Yorgi'ye dilek için akın etti
Önemli çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu insanlar İstanbul Büyükada'da İngiltere'nin koruyucu azizi St. George'u andı. Binlerce kişi çaput bağlayıp dilek diledi.
Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu
CHP lideri grup toplantısında Osmanlı'ya hakaretini tekrar edip "Tarih bilmiyorsunuz." dedi
Abdullah Gül aday olacak iddiası Erdoğan'a soruldu
Seçimler öncesi her şeyi kendilerine göre belirleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

528
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

132
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

339
Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

282
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

121
Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

270
Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM