24 Haziran’da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR’ı ziyaret eden SP lideri Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ziyarette bulundu.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Karamollaoğlu’nu İYİ Partililer alkışlarla karşıladı.

Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret VİDEO

ABDULLAH GÜL İLE DE GÖRÜŞECEK

Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Karamollaoğlu yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

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