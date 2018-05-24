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Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

Temel Karamollaoğlu, Fatih Portakal'ın "Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Ben putlaştırmaya karşıyım" şeklinde cevap verdi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 00:09..
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Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

Fox TV'de yayınlanan Liderler Fox'ta programına katılan Cumhurbaşkanı aday Temel Karamollaoğlu, Fatih Portakal'ın "Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu: Putlaştırmaya karşıyım VİDEO

"TABU HALİNE GELMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Atatürk hakkında bir dayatma ortaya konulmasının doğru olmadığını düşündüğünü söyleyen Karamollaoğlu, "O dönemdeki icraatların da yeri geldiği zaman makul ölçüler içinde sorgulanabilmesi lazım. Mutabık kalacağımız zeminler vardır. Konuşalım, anlaşalım. Ama tabu haline gelsin, bir şey de putlaştırılsın onun da doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

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