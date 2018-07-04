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Karamollaoğlu: Her zaman her seçime hazırız

Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, erken seçim iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

AA | 04.07.2018 - 14:35..
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TEMEL

Mahalli idarelerde erken seçimin gündeme getirdiğini hatırlatarak seçimlerinin öne alınması halinde hangi problemlerin çözüleceğini soran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, 'Biz de varız.' diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN HER SEÇİME HAZIRIZ"

Kendilerinin seçimden korktukları için konuları böyle dile getirmediklerini dikkati çeken Karamollaoğlu, "Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız." dedi.

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