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Karamollaoğlu: Kürdistan kelimesine itirazım yok

Saadet Partisi Genel Başkanı, insanların rahatlıkla Kürdistan diyebilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 08:24..
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Karamollaoğlu: Kürdistan kelimesine itirazım yok

24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanan Saadet Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den Altan Tan'ı partiye katmıştı.

İstanbul'dan milletvekili adayı gösterilen Altan Tan, iktidara gelmeleri durumunda Kürdistan'ı tanıyacaklarını söylemişti.

Parti tabanını da rahatsız eden bu sözlerin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır'da konuştu.

"KÜRDİSTAN'A İTİRAZIM YOK"

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan SP Lideri, insanların Kürdistan kelimesini rahatlıkla kullanabilmesi gerektiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, "Trakya diye bir bölge varsa neden Kürdistan diye bir bölge olmasın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Niye olmasın. Bu gibi konularda kelimelere takılıp o kelimeden dolayı her şeyi altüst etme diye veya küçümseme gibi bir niyetimiz yok. Ancak son zamanlarda bu kelime biraz daha farklı bir şekilde kullanılmaya başlandı. Başka bir olgu meydana getirdiği için zihinlerde genelde bundan imtina ediliyor. Ama temelde bir kelimedir. Yani Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bölgeye verilen isimdir. Yani temelde böyle bir kelimenin kullanılmasına benim şahsen pek itirazım da olmaz."

Karamollaoğlu: Kürdistan kelimesine itirazım yok

Altan Tan: Saadet Partisi Kürdistan'ı tanıyacak haberi

Karamollaoğlu: Kürdistan kelimesine itirazım yok

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