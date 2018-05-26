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Karamollaoğlu Madımak'ta pencere açmadılar öldüler dedi

1993'ten beri 25 yıldır Sivas'ı Madımak'ı dilinden düşürmeyenler sessizliğe büründü.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 13:37..
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Karamollaoğlu Madımak'ta pencere açmadılar öldüler dedi

Karamollaoğlu Madımak'ta pencere açmadılar öldüler dedi

Madımak katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı propagandası için çıktığı canlı yayında ittifak yaptığı CHP'lileri kızdıracak bir açıklama yaptı.

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN ÖLDÜLER"

Karamollaoğlu, "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş." dedi.

CHP'LİLERİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM

Aslında Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapmayı pek çok CHP'li istemiyordu. Madımak katliamı için Karamollaoğlu ile bağlantı kuran CHP'liler, AK Parti oylarını bölmek için buna razı oluyordu. Saadet Partisi Lideri, CHP'lilerce tepki çeken açıklamayı yapmasına rağmen tepki almadı. Çünkü CHP'liler işbirliği yaptığı siyasetçiye muhalefet edememek gibi bir duruma düştü.

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