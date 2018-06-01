SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Tekirdağ'da e-miting düzenlediği salona gelişinde partililer tarafından karşılandı.

UYUYANLAR OLDU

Konuşma öncesinde salonda bekleyenlerin uyuması dikkat çekti. Milli görüşçüler olarak her zaman yenilikleri, teknolojiyi kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, medyanın kendilerini görmezden geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu Tekirdağ'da e-miting düzenledi VİDEO



"DAHA FAZLA E-MİTİNG YAPACAĞIZ"

Karamollaoğlu, "Medyanın esas gayesi özellikle siyasette herkesin fikrini kamuoyuna aktarabilmek, yansıtmaktır. Sadece birilerin övmek, birilerin karalamak medyanın görevi olmasa gerek. Öyle düşüyorum. Sosyal medya burada ön plana çıkıyor. Sizi herkes dinliyor, yorum yapabiliyor. Bundan böyle e-mitingleri daha fazla yapmaya karar verdik. Bu bizim 3'üncü e-mitingimiz" diye konuştu.





