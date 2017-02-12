Karamollaoğlu: Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması doğru

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in kuruluşuyla ülkenin güvenliğini sağlayacak dünya çapında müesseselerin oluşturulduğunu söyledi.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dünya 5'ten büyüktür'' sözünü söylediğini anımsatan Karamollaoğlu, şunları ifade etti:

''Doğru da beş her şeye hakim, kimse de değiştiremiyor. İsrail'in kuruluş kararını da veren onlar, onun güvenliğini sağlayacak olanlar, yine onlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte yeni bir dünya 1945'ten sonra doğdu. Bizim sınırlarımız da bugünkü haliyle kalmak üzere. Uzun bir süre soğuk savaş devam etti komünist blok ve kapitalist blok olarak ancak sonunda komünizim dağıldı. Bugünkü çağa gelirken yeni bir dünya arayışı başladı. Şimdi biz bu arayışın içinde bulunan yılları yaşıyoruz. Bu arayış İsrail'in sadece bugünkü sınırlarını korumak için yapılmıyor. İsrail'in kendi inancı gereği kendisine vadedilmiş topraklara yerleşmek için şimdi yeni bir arayışa başlandı."





"SURİYE POLİTİKASI AMERİKA İLE ÇÖZÜLMEZ"

Türkiye'nin önüne ya Batı ya da Doğu ile ittifak kurması gerektiği yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz ne Avrupa Birliği ile ne de komünist blokla bir araya gelmeyiz. Bugün Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının kesinlikle doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü öbür taraftan gelen tehlike daha büyük. Türkiye, Suriye problemini Amerika ile çözemez. Amerika'nın davası farklı. Amerika burayı hamur haline getirip yarın İsrail'in bir parçası olması için sarf ediyor. Bizim topraklarımızın bir kısmını da ona dahil etmek istiyor. Şu anda Ruslar da böyle bir niyet yok. Görmüyoruz ve bu problemin çözümünde eğer Türkiye, Rusya, İran bir araya gelir Suriye ile masaya otururlarsa, muhaliflerden de bulduklarını getirsinler Suriye'de barış böyle sağlanır."