Karamollaoğlu ve İnce'nin tutmayan dolar tahmini

Seçimlerden önce başlayan ekonomik saldırılarla dolar yükselme eğilimindeydi.

O dönem 5 liranın da altında olan doların her yükseldiği günde ülke batacak algısı yaratmak için algı operasyonları yapılıyordu.

Siyasi olarak bundan nemalanmak isteyen muhalefet partilerinden ülke ekonomisinin gidişatına dair art arda açıklamalar geliyordu.

SAADET'İN DOLAR YORUMU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın bu politikalarının devam etmesi halinde doların 10 lira olacağını iddia etmişti. Ancak iktidarın saldırılar karşısındaki hamleleriyle ekonomik saldırılar püskürtüldü.

İNCE OY İÇİN MEMLEKETİ BATIRDI

CHP'lilerin 24 Haziran öncesi umudu Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Isparta mitinginde vatandaşlara "Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira, memleket batacak" dedi.