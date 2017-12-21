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Karamollaoğlu yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 6 fotoğraf için oy kullandı.

AA | 21.12.2017 - 10:23..
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Karamollaoğlu, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

HABER KATEGORİSİ

Karamollaoğlu, "haber" kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" ile Alaa Muhammed'in "Suriye'de 'Çatışmazlık bölgelerine saldırılar" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Karamollaoğlu yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

YAŞAM KATEGORİSİ

"Yaşam" kategorisinde ise Karamollaoğlu, Muş'un Yukarı Yongalı köyünde yaşayan vatandaşların kışın köyün 7 kilometre uzaklığındaki yaylalardan koyunlarını getirişini anlatan "Koyunların yolculuğu" isimli fotoğrafı seçti.

Karamollaoğlu aynı kategoriden Gazze Şeridi'ne bağlı Han Yunus kentinde yaşayan Filistinlilerin, sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı mum yakarak evlerini aydınlatmalarını anlatan "Gazze'de Elektrik Kesintileri" adlı fotoğrafı oyladı.

Karamollaoğlu yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

SPOR KATEGORİSİ

Karamollaoğlu'nun "spor" kategorisindeki tercihi ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan "Türkiye'nin sevinci" ile "Atlı okçuluk gösterisi" başlıklı fotoğraflar oldu.

"HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL KARELER"

AA'yı her yıl gerçekleştirdiği "Yılın Fotoğrafları Oylaması" için tebrik eden Karamollaoğlu, "Fotoğrafçılık zamanı dondurmak gibi bir şey. Bir hadise geçtikten sonra onu iyi hatırlamak, güzel hatırlamak için enstantaneleri iyi yakalamak gerekiyor. Fotoğrafçılığın marifeti de herhalde orada. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Aslında hepsi birbirinden güzel kareler çekilmiş." diye konuştu.

Karamollaoğlu yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

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