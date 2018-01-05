Karamollaoğlu'dan AK Parti'nin oy oranı tahmini

SP lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirmişti.

"AK PARTİ'NİN OYLARI YÜZDE 30 BANDINA İNECEK"

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre; görüşmenin basına kapalı bölümünde Karamollaoğlu, AK Parti’nin oylarının yüzde 30 bandına ineceğini söyledi ve "Partinin kuruluş aşamasında olanlar, ortak aklın yerine gücün tek elde toplanması nedeniyle rahatsızlık duyuyor. Bu da partide kopuşlara neden oluyor. Korku iklimi nedeniyle konuşamıyorlar" dedi.