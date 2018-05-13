Karamollaoğlu'na göre hızlı tren hizmet değil

Sivas Tarihi Kent Meydanı’nda seçmenlere hitap eden Karamollaoğlu, seçim çalışmalarına memleketi Sivas’tan başlamanın kendi üzerine düşen bir vecibe olduğunu belirtti.

KARAMOLLAOĞLU HIZLI TRENE KARŞI

Sivas’ta yapımı devam eden hızlı trenin hizmet olmadığını, göçü hızlandıracağını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerinin yanlış yorumlanabileceğini ifade ederek, "Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları ’Şuna bak hızlı treni bile Sivas’a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin" dedi.