taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Karamollaoğlu'na göre hızlı tren hizmet değil

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta yapımı devam eden hızlı trenin hizmet olmadığını, göçü hızlandıracağını söyledi.

İHA | 13.05.2018 - 19:47..
  1. Haberler
  2. Politika
Karamollaoğlu'na göre hızlı tren hizmet değil

Sivas Tarihi Kent Meydanı’nda seçmenlere hitap eden Karamollaoğlu, seçim çalışmalarına memleketi Sivas’tan başlamanın kendi üzerine düşen bir vecibe olduğunu belirtti.

KARAMOLLAOĞLU HIZLI TRENE KARŞI

Sivas’ta yapımı devam eden hızlı trenin hizmet olmadığını, göçü hızlandıracağını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerinin yanlış yorumlanabileceğini ifade ederek, "Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları ’Şuna bak hızlı treni bile Sivas’a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin" dedi.

Karamollaoğlu'na göre hızlı tren hizmet değil

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
YSK kesin aday listesini açıkladı
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Erdoğan, İnce, Akşener, Karamollaoğlu, Perinçek ve Demirtaş'tan oluştu.
CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisinin iptali için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı
Siyasetten tamamen silinmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmayan CHP Lideri, milletvekilliğini de riske atmadı.
Gamze Akkuş İlgezdi CHP'den yeniden aday adayı
Sahip olduğu milyon dolarlık rezidans daireleriyle gündeme gelen CHP'li İlgezdi, yeni dönemde de milletvekili olmak için başvurusunu yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

451
Beşiktaş'ın hedefindeki 3 futbolcu

Beşiktaş'ın hedefindeki 3 futbolcu

45
Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

211
Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

200
İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

45
Gaziantepspor yeni başkanını para atışıyla seçti

Gaziantepspor yeni başkanını para atışıyla seçti

37
Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

341
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM