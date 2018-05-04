Karamollaoğlu'na ittifak soruldu: Mecbur kaldık

Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere, parti yetkilileriyle YSK'ya geldi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, ittifakın "Anayasanın partileri zorlaması sonucunda" mecburen alınan bir karar olduğunu söyledi.

"ANAYASA PARTİLERİ ZORLADI, İTTİFAK YAPTIK"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile yapacakları ittifaka ilişkin, "İttifak konusu da zaten bu sıralarda gerçekleşecek. Bu bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gidilecektir. Bu da aslında memlekette huzur ve barışın bir arada olmanın ilk adımıdır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun."





ERBAKAN'IN KEMİKLERİNİ SIZLATAN HAMLE

Bir gazetecinin, "Erbakan'ın kemiklerini sızlatan bir hamle denildi." ifadesi üzerine Karamollaoğlu, "Ben böyle kendilerini çok akıllı zanneden insanların, ne yaptıklarından habersiz olan insanların bu şekildeki kullandıkları ifadelere hiç itibar etmiyorum, cevap vermenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Güneş balçıkla sıvanmaz." diye konuştu.

"SAADET PARTİSİ BENİM İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETTİ"

"100 bin imzayla başvuruyorsunuz, partinin değil, şahıs olarak aday olmuş oluyorsunuz." şeklindeki soru üzerine de Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bunu da iktidar partisi polemik konusu haline getirmeye çalışıyor. Elbette bir şahıs olarak müracaat ediyoruz, çünkü bizim Meclis'te grubumuz yok. Ancak şu da bir gerçek ki ben Saadet Partisi'nin Genel Başkanı'yım ve Saadet Partisi benim genel başkan olmam için bir seferberlik ilan etti. Bu da gayet tabii, 'Partinin adayıdır, değildir' böyle boş laflarla, zaten memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu, boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar. Biz çekişmelerle değil problemlerle, ülkenin problemleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz."