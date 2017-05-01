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Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

Karamollaoğlu'ndan referandumda CHP'ye hayır desteğinden sonra şimdi de seçim sonuçlarına itiraz konusunda destek geldi.

01.05.2017 - 04:57
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Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

Referandumda CHP ve HDP'nin saflarına katılarak hayıra destek veren Saadet Partisi Genel Başkanı Termel Karamollaoğlu, CHP ile ittifakını sürdürmeye devam ediyor.

Habertürk gazetesinden Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu'ndan bu kez CHP'nin referandum sonuçlarına itiraz etmesine destek geldi. Kübra Par'ın "YSK’nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayması, tartışmaya neden oldu. Ne diyorsunuz bu işe?" sorusuna, "Türkiye’deki en önemli meselelerden biri, adalete güvensizlik. YSK’nın bu konudaki tavrı, beni endişelendirdi.

"YSK'YA GÜVENİM KAYBOLDU"

Güvenim kayboldu. Meselenin ne olduğunu araştırmadan acele bir karar verdiler. Hiç kimse kanunun üzerinde değildir. Kanun, “Mühürsüz oy pusulaları geçersizdir” diyor. YSK burada fahiş bir yaklaşım hatası sergiledi. Gerekçeleri kabul edilebilir değil. Ancak bu mesele Anayasa Mahkemesi’ne giderek de çözülmez.

"YSK HAKİMLERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULANİLİRDİ"

Anamuhalefet YSK hâkimleri hakkında suç duyurusunda bulunabilirdi." cevabını verdi.

CHP'NİN AİHM'E GİTMESİNİ DESTEKLEDİ

"CHP’nin AİHM’ye gitme kararını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna ise "Gidebilir, “Gitmesin” diyemem. Efendim, “Türkiye’yi şikâyet ediyorsunuz” diyorlar. Zamanında AK Partililer de bunu yaptılar. Hukuk içinde her yol denenir. Yanlış olduğunu söyleyemem."

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