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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

AA | 26.04.2018 - 18:25..
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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu karşıladı.

CHP-SAADET İŞ BİRLİĞİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü. Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, basın mensuplarının "cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayın belirlenip belirlenmediği" konusundaki sorusuna, "Bunların hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar." yanıtını verdi.

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

2. GÖRÜŞME

Geçtiğimiz günlerde Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirmişti.

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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