Karamollaoğlu'nun AK Partili seçmen hayali

Reuters'a seçim sürecini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ilk turda Erdoğan'ın seçilmesine düşük ihtimal verdiğini kaydetti.

Karamollaoğlu, "İkinci tur yüksek ihtimal. İkinci turun sonucu da bu tura kalan muhalefet adayına bağlı. Bu aday muhalefetin oyları dışında iktidardan kopan oyları da konsolide edebilirse kazanabilir." dedi.

"YÜZDE 15 AK PARTİ'DEN RAHATSIZ"

Karamollaoğlu, AK Parti tabanından büyük destek alacaklarını da iddia ederek, AK Parti'den ve son dönemdeki icraatlarından rahatsız olan AK Parti seçmeni oranının yüzde 15'lere kadar yükseldiğini gözlemlediklerini kaydetti.

Karamollaoğlu, "Bu seçmenler bir arayış içinde ve büyük kısmının bize yöneleceğine inanıyorum." dedi.

"TBMM ÇOĞUNLUĞUNU ELDE EDECEĞİZ"

Muhalefetin TBMM'de 400 milletvekili ve üstünde bir çoğunluk kazanması durumunda bazı değişiklikleri yapma gücüne kavuşacağını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet İttifakı olarak çok yüksek ihtimalle TBMM çoğunluğunu elde edeceğimiz kanaatindeyim. Ama 400 vekil altında kalırsa o gücü çok zayıf. 301 sandalye sadece çoğunluk olur, olağanüstü hali reddedebilir ya da bazı KHK'lar çıkartılırsa yanlış bulduklarını onaylamayabilir. Ama esas güç 400 barajını aşınca olur."

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