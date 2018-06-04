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Karamollaoğlu'nun Madımak çelişkisi

Madımak'ta insanların pencereleri açmadığı için öldüğünü savunan SP Lideri, "Bunu yapanlar arasında kasıtlı olanlar mutlaka vardır" dedi.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 07:31..
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Karamollaoğlu'nun Madımak çelişkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi için kurulan ittifakın içerisinde yer alan Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan SP Lideri, Sivas Katliamı'na da değindi.

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN..."

Geçtiğimiz ay "Sivas'ta yaşananlar katliam değildi, kasıt olsa katliam olurdu. İnsanlar pencereleri açmadıkları için ölmüş" diyerek tepkilerin hedefi olan Karamollaoğlu, ittifakın bozulmaması için bu sözlerini düzeltti.

Karamollaoğlu'nun Madımak çelişkisi

Karamollaoğlu'nun Madımak çelişkisi ViDEO

"KASIT YOK MUDUR, MUTLAKA VARDIR"

SP Lideri, "Sivas hadiselerinin beni üzdüğü kadar hiçbir hadise beni üzmemiştir. O hadise korkunç bir hadise. Bunun korkunç olduğunu söylememek mümkün değil. Bunu yapanlar arasında kasıtlı olanlar yok mudur mutlaka vardır. Bugüne kadar çok talebimiz oldu. Bunlar araştırılmalı. Altında yatan bir plan var mı bunlar çıkarılmalı. Bana görev verilirse, ahdediyorum ki Madımak 'ın arkasında ne varsa çıkarmaya hazırım." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, yaşananların katliam olarak tanımlanması için "kasıt" olması gerektiğini, Madımak'ta kasıtın olmadığını savunuyordu.

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