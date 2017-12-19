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'Karanlık Yılbaşı Öyküleri' kitabı okuyucularla buluştu

Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanan 'Karanlık Yılbaşı Öyküleri' kitabı raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 17:07..
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Her Aralık ayının sonunda yeni bir yıla girecek olmanın heyecanı ve sevinci içinde tatlı bir telaş görünür dünyanın her yerinde. Ama her şey görünenden ibaret değildir.

Kimi için tüm ailenin bir araya geldiği bir toplantıdır yılbaşı, kimi için arkadaşlarla bir ev partisi, şehrin meydanında patlayan havai fişeklerdir kimi için, kimi için romantik bir akşam yemeği, eğlence, yeni dilekler, yeni umutlar… Herkes için öyle değil oysa… Karanlığı da var bu dünyanın, kuytuları var… Her insanın içindeki karanlık kadar…

'Karanlık Yılbaşı Öyküleri' kitabı okuyucularla buluştu

KORKU EDEBİYATININ YAZARLARINDAN

Özlem Ertan, Mehmet Berk Yaltırık, Kubilayhan Yalçın, Demokan Atasoy, Gülbike Berkkam, Uğur Kılınç, Funda Özlem Şeran, Uğur Batı, Murat Baykan, Işın Beril Tetik,  Alper Kaya, Orkide Ünsür ve Galip Dursun’un elinden çıkan karanlık öyküler, yarattıkları tekinsiz ve gerilimli atmosfer ile içinizi ürpertecek.

'Karanlık Yılbaşı Öyküleri' kitabı okuyucularla buluştu

Karanlık Yılbaşı Öyküleri sizi gizem, gerilim ve korku dolu sayfalarıyla konfetilerle süslü yılbaşı telaşının ötesindeki gizemli öykülere davet ediyor.

Yazarlar: Kolektif çalışma

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 276

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Bilgi Yayınevi

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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