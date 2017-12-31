Yılbaşı, kimimiz için sabaha kadar eğlence demek, kimimiz için arkadaşlarımızla, ailemizle evde oturarak yeni yıla hep birlikte girmektir. Yeni yıldan yeni umutlar ve hayallerle gireriz, birbirimize iyi temennilerde bulunuruz. Hediyeler alırız karşılıklı. 2018’e gireceğimiz bu günlerde arkadaşınıza henüz bir hediye almadıysanız ve hediyeniz bir kitap olacaksa ‘Karanlık Yılbaşı Öyküleri’ harika bir seçim olabilir.

Geçtiğimiz günlerde raflarda yerini alan Karanlık Yılbaşı Öyküleri kitapseverlerle buluştu. Polisiye ve korku alanında yetkin 13 yazarın kolektif çalışmanın sonucunda ortaya çıkan eser, kitapseverlere farklı bir yılbaşı mümkün dedirtiyor.

Sızan Karanlık’ın derlediği, Orkide Ünsür’ün editörlüğünü yaptığı kitap, korku ve heyecan dolu içeriyle okurlarını bekliyor. Katkıda bulunan yazarlar arasında, Özlem Ertan, Mehmet Berk Yaltırık, Kubilayhan Yalçın, Demokan Atasoy, Gülbike Berkkam, Uğur Kılınç, Funda Özlem Şeran, Uğur Batı, Murat Baykan, Işın Beril Tetik, Alper Kaya, Orkide Ünsür ve Galip Dursun gibi usta kalemler bulunuyor.

Toplam 13 harika öyküden oluşan Karanlık Yılbaşı Öyküleri, korku edebiyatının önemli bir örneğini teşkil ediyor. Özellikle korku severler için mutlaka okunması gerekiyor. Yılbaşı akşamı dışarı çıkmayacaksınız ya da herhangi bir planız yoksa evde sıcak çayınız eşliğinde farklı dünyaların keşfine çıkamaya ne dersiniz?

KORKU EDEBİYATI

Karanlık Yılbaşı Öyküleri, okurları gizem, korku, gerilim dolu sayfalarıyla farklı mahzenlerde gezdiriyor. Korku edebiyatı okuyucusunu korkutmak üzerine kurgulanmıştır. Türkiye’de bu türde her ne kadar geri kalmış olsa da son zamanlarda verilen örneklerle sıçrama yaşıyor.

Korku edebiyatı denilince Amerikalı şair, yazar Edgar Allan Poe’nin akla gelmesi, korku romanları alanında ne kadar önemli bir isim oldğunu gösteriyor. Zira Poe, adını edebiyata altın harflerle yazdırmanın ötesinde "kanla" da yazdırmıştır desek yeridir. Korku edebiyatı 18. Ve 19 yüzyılda ortaya çıkmıştır. fransız yazar, Frankenstein bu türün en önemli temsilcidir. “Drakula” eserinin günümüzde bile hala çok okunmasını başka neye bağlayabiliriz ki?

ANADOLU KORKU KÜLTÜRÜMÜZ

Çağdaş korku romancıları arasında Amerikalı Stephan King’i de unutmamak lazım. Yazdığı her yeni kitapla okurlarını büyüleyen King, bu alanda rüştünü ispat etmiş yetkin kalemlerdendir. Kitapları sınırlarını aşarak birden fazla dile çevrilerek, büyük bir okur kitlesine ulaşmıştır.

Ülkemizde de korku romanı yazmak için yeterli malzemenin var olduğunu düşünüyorum. Efsaneler, olağanüstü olaylar, cinler, periler, mezarlık hikâyeleri ve halk arasında ağızdan ağza dolaşan öyküleri bir araya topladığınızda ortaya hepimizin tüylerini diken diken eden metinler çıkacaktır.

Karanlık Yılbaşı Öyküleri bu alanda önemli bir açığı kapatmaya aday. Soluk soluğa okuyacağınız korku dolu satırlar sizi bekliyor.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Bilgi Yayınevi:

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Öykü

Syf: 276

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