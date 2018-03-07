'Karanlıktaki Kadınlar' yayımlandı

Kitabın lansmanı da aynı gün 19.30-22.00 saatleri arasında Kadıköy Penguen Kültür’de yapılacak. Lansmanda yazarların katılacağı bir söyleşi de yer alacak.

Kadınlar bu kez tekinsiz öyküler anlatıyor…

Ama yakınarak, mağduriyeti yücelterek değil… Kadınlığın hep bilinen ama bilmezden gelinen gücüyle…

Kız Kulesi’nde bulunan albino bebek, Maltepe’deki Bakireler Tapınağı, İstanbul’a gelen büyücü, Büyükada Rum Yetimhanesi’ndeki hayalet, Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa, Üsküdar Toptaşı’nda Valide-i Atik Külliyesi’ndeki gebe kadınlar, Kadıköy’de Süreyya Operası’nda bir soprano, Caddebostan’ın gizemli geçmişindeki cadı bostanı, Ayasofya’nın dehlizlerinde Sofia’nın dönüşümü…

Hepsi dokuz ayrı kadının imbiğinden geçerek, dokuz ayrı öyküyle bu kitabın sayfalarında buluşuyor.

İstanbul’un her biri farklı bir sır barındıran köşesinde, kadınların rehberliğinde gizemli, heyecanlı, gerilimli bir yolculuk…

Derleyen: Orkide Ünsür

Yazarlar: Işın Beril Tetik, Aşkın Zengin Akkuş, Gülbike Berkkam, Orkide Ünsür, Zeynep Çolakoğlu, Seran Demiral, Özlem Ertan, Funda Özlem Şeran, Nurgül Çelebi Özmen

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Türü: Hikâye

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 2016

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]