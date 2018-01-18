'Karanlıktan Önceki Yaz' kitabı raflarda

Zehra Kurttekin çevirisiyle okuyucularla buluşan Karanlıktan Önceki Yaz yazarın piyasaya çıkan son eseridir.

Stefan Zweig, ardından daktilosuyla beraber sevgilisi Lotte gelir. Onu başka bir ünlü Avusturyalı yazar izler: Joseph Roth. Sonra başkaları da sökün eder: başka yazarlar, muhalifler, aydınlar…

TOPYEKÜN BİR SAVAŞ VE AYDINLAR

Sene 1936’dır. Faşizmin yersiz yurtsuzlaştırdığı bu insanlar, Belçika’nın küçük sayfiye kenti Oostende’de son kez bir araya gelirler. Kitapları yasaklanmış, kendileri kovuşturulmuştur. Avrupa topyekûn savaşın ve yıkımın eşiğindeyken, zorunlu ya da gönüllü sürgündürler.

Faşizm ve çok geçmeden de savaş, Avrupa’yı büsbütün yutmadan önce Oostende’de kısacık bir an birbirlerine yaslanırlar. Karanlıktan Önceki Yaz işte bu kısa âna, dayanışma ruhuna ayna tutuyor: dostluğa, aşka, umuda ve çaresizliğe. Çünkü bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Volker Weiderman

Yazar: Volker Weidermann

Yayınevi: Can Yayınları

Yayım yılı: 2018

Türü: Roman

Çeviren: Zehra Kurttekin

Syf: 144

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