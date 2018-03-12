İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Karara tepki gösteren baba kalp krizi geçirdi VİDEO

1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı. Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi.

Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlisi ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Bir süre sonra ambulans geldi. Ancak Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.