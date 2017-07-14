Karargah evleri soruşturmasında 12 gözaltı

CD'lerde 67 ismin olduğu belirtilirken, örgütsel talimatlarda kendilerinden olmayanları, "Alevi, Arızalı, Atatürkçü, kazanılabilir" olarak fişledikleri ortaya çıktı.

LİSTEDEKİ İSİMLERİN 12'SİNE GÖZALTI KARARI, 26'SI FARKLI SORUŞTURMALARDAN TUTUKLU

Askeri savcılık tarafından bir dönem yürütülen Karargah Evleri soruşturması yeniden başlatıldı. Askeri savcılık, 2008 öncesi FETÖ'nün TSK içerisinde yuvalandığı örgüt üyelerinin listelerinin yer aldığı CD'ler ele geçirerek soruşturma başlatmıştı. Dönemin sivil FETÖ'cü savcıları tarafından soruşturma devralınmış, S1-S2 olarak isimlendirilen söz konusu listedeki isimlere dokunmayan dönemin özel yetkili savcılığı, yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ'cü olmayıp, bu örgüte karşı duran askerleri ekleyerek soruşturmayı devam ettirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önce eski FETÖ'cü savcıların yürüttüğü bu soruşturmaya takipsizlik verdi. Daha sonra S1 ve S2 listeleri üzerine yoğunlaşan savcılık bu listedeki isimler hakkında yeniden soruşturma açtı. İncelenen listelerdeki isimlerin bir kısmı hakkında bugün düğmeye basan savcılık 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Listede yer alan kişilerden 26'sının ise farklı soruşturmalardan tutuklu bulundukları ortaya çıktı.

"ALEVİ, ARIZALI, ATATÜRKÇÜ, KAZANILABİLİR..."

Ele geçirilen CD'lerde FETÖ'cülerin kendilerinden olmayanları, "Alevi, Arızalı, Atatürkçü, kazanılabilir" olarak fişledikleri, yine bu 67 isme hitaben ise, "Her gün tıraş olun, parfüm sıkın, gerekiyorsa cinsel içerikli ve küfürlü konuşun, kendinizi belli etmeyin, kazanmak istediğiniz kişilere ufak yardımlarda bulunun" şeklinde örgütsel talimatların yer aldığı belirlendi. Listede yer alan 67 isimden 49'unun Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.