taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.695
USD
3,5651
EURO
4,0699
ALTIN
139,72
PETR
48,5100

Karargah evleri soruşturmasında 12 gözaltı

Karargah evleri soruşturması kapsamında ele geçirilen CD'lerde yer alan TSK içerisindeki FETÖ'cülere yönelik operasyon başlatıldı.

14.07.2017 - 12:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

d

CD'lerde 67 ismin olduğu belirtilirken, örgütsel talimatlarda kendilerinden olmayanları, "Alevi, Arızalı, Atatürkçü, kazanılabilir" olarak fişledikleri ortaya çıktı.

LİSTEDEKİ İSİMLERİN 12'SİNE GÖZALTI KARARI, 26'SI FARKLI SORUŞTURMALARDAN TUTUKLU

Askeri savcılık tarafından bir dönem yürütülen Karargah Evleri soruşturması yeniden başlatıldı. Askeri savcılık, 2008 öncesi FETÖ'nün TSK içerisinde yuvalandığı örgüt üyelerinin listelerinin yer aldığı CD'ler ele geçirerek soruşturma başlatmıştı. Dönemin sivil FETÖ'cü savcıları tarafından soruşturma devralınmış, S1-S2 olarak isimlendirilen söz konusu listedeki isimlere dokunmayan dönemin özel yetkili savcılığı, yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ'cü olmayıp, bu örgüte karşı duran askerleri ekleyerek soruşturmayı devam ettirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önce eski FETÖ'cü savcıların yürüttüğü bu soruşturmaya takipsizlik verdi. Daha sonra S1 ve S2 listeleri üzerine yoğunlaşan savcılık bu listedeki isimler hakkında yeniden soruşturma açtı. İncelenen listelerdeki isimlerin bir kısmı hakkında bugün düğmeye basan savcılık 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Listede yer alan kişilerden 26'sının ise farklı soruşturmalardan tutuklu bulundukları ortaya çıktı.

"ALEVİ, ARIZALI, ATATÜRKÇÜ, KAZANILABİLİR..."

Ele geçirilen CD'lerde FETÖ'cülerin kendilerinden olmayanları, "Alevi, Arızalı, Atatürkçü, kazanılabilir" olarak fişledikleri, yine bu 67 isme hitaben ise, "Her gün tıraş olun, parfüm sıkın, gerekiyorsa cinsel içerikli ve küfürlü konuşun, kendinizi belli etmeyin, kazanmak istediğiniz kişilere ufak yardımlarda bulunun" şeklinde örgütsel talimatların yer aldığı belirlendi. Listede yer alan 67 isimden 49'unun Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Bebeklerini çöpe atan anne-babaya müebbet
Bursa'da bebeklerini çöpe atarak öldürmekten tutuklanan anne ve babanın ömür boyu hapsi istendi.
Suriye'den taciz atışına karşılık verildi
PYD/YPG'nin yer aldığı Parsa Dağı'ndan Türkiye'ye açılan taciz atışına TSK misliyle karşılık verdi.
Ağaçlarını kesen belediyeye hesap sordu
71 yaşındaki Melahat Peker, kesilen ağacını sırtına alıp Belediye Başkanı'nın makamına çıktı.
Kayseri’de FETÖ'den bir yılda 1060 kişi tutuklandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda operasyon düzenledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

44
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

69
Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

224
Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

29
İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

149
Vildan Atasever tasavvufa merak sardı

Vildan Atasever tasavvufa merak sardı

48
Irmak Ünal çocuklarıyla tatilde

Irmak Ünal çocuklarıyla tatilde

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM