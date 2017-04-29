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Karargahtan kaçan cuntacıların görüntüleri ortaya çıktı

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki askerlerin, kaçma anı "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.

29.04.2017 - 15:17
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki askerlerin, sabaha karşı sivil polislerin yardımıyla demir korkuluklara dayadıkları merdiveni kullanarak kaçma anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

Karargahtan kaçan cuntacıların görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'CÜLERİN KAÇMA ANI İDDİANAMEDE

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında incelenen Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar, darbe teşebbüsü sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.

Karargahtan kaçan cuntacıların görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'CÜLER MERDİVEN DAYAYIP KAÇTI

Genelkurmay Başkanlığı kuzey nizamiyesinin dış cephesinden Yahya Galip Caddesi'nin Milli Müdafaa Caddesi istikametini gösteren kamera kayıtlarına, elindeki silahla kamuflajlı bir askerin 16 Temmuz saat 09.34'te demir parmaklıklardan çıkıp koşarak Polis Akademisine doğru gitmesi yansıdı.

Karargahtan kaçan cuntacıların görüntüleri ortaya çıktı

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