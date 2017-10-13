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Karateci hırsızlar soygun için Rusya'dan adam getirdiler

Antalya'da, bir turizm firması kuryesinin çantasını çalan karateci hırsızlar polisi görünce hemen teslim oldu.

13.10.2017 - 15:46
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Olay, 22 Ağustos günü, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Bankadan çektiği 140 bin Dolar'ın 100 bin dolarını bir çantaya, geri kalanını ikinci çantaya koyan turizm firması kuryesi Mehmet M., Yenigün Mahallesi'nde saldırıya uğradı. Saldırganlar, Mehmet M.'yi darp ederken, içinde 40 bin Dolar bulunan çantayı alıp kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve 2 kilometre çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonunda şüphelilerin, Ahıskalı E.U., İ.A., M.A., İ.K. ve N.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler, konakladıkları otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Karateci hırsızlar soygun için Rusya'dan adam getirdiler

SOYGUNDAN SONRA ÜLKESİNE GERİ GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin, günlerdir Mehmet M.'yi takip ettiği, soygunu gerçekleştirmesi için Rusya'dan tarifeli uçakla İvan Kaniski adlı kişiyi getirdiği, soygun sonrasında ise Kaniski'yi uçakla ülkesine gönderdiği ortaya çıktı.

POLİSTEN KORKTULAR

Tamamının karate sporuyla uğraştığı belirtilen şüphelilerin, polisi karşılarında görünce korktuğu ve hemen teslim olduğu belirtildi. İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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