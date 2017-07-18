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Karaya oturan gemi dalgalar nedeniyle parçalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Nisan'da karaya oturan icralık tarama gemisi, şiddetli fırtına ve dalgalar sebebiyle parçalara ayrıldı.

18.07.2017 - 17:05
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Yapımı devam eden Karasu Limanı'nda çalışırken icralık olduğu gerekçesiyle sahile yakın bir noktada demirletilen ve sahile sürüklenerek kıyıya 50 metre mesafede yan yatarak duran özel bir şirkete ait "Yiğithan" isimli tarama gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların etkisiyle parçalandı.

Karaya oturan gemi dalgalar nedeniyle parçalandı

İlçede iki gündür devam eden şiddetli fırtına sebebiyle geçen hafta ikiye bölünen gemi, dalgaların etkisiyle parçalandı ve bir kısmı sulara gömüldü.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve dalganın iki gündür devam ettiğini aktararak, "Geçtiğimiz hafta ikiye bölünen gemi, dalgaların şiddetine dayanamayarak üçe bölündü ve bir kısmı denize gömüldü. Geminin çevresinde tedbir aldık fakat tatilciler geminin üzerine çıkıyor ve çok tehlikeli hareketler yapıyor. Biz bunun önüne geçemiyoruz. Tabii ki bir an evvel geminin buradan kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Karaya oturan gemi dalgalar nedeniyle parçalandı

1 Nisan'da Karasu sahilinde karaya oturan geminin 2 Ağustos'ta İstanbul 9. İcra Mahkemesi tarafından satışa çıkarılacağı belirtilmişti.

Karaya oturan gemi dalgalar nedeniyle parçalandı

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