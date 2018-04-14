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Karaya vuran caretta caretta öldü

İzmir Çeşme'de kıyıya vuran caretta caretta bir süre can çekiştikten sonra hayatını kaybetti.

DHA | 14.04.2018 - 19:09..
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Çeşme'nin Şifne Mahallesi'nde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.

CAN ÇEKİŞİP ÖLDÜ

Naylon parçaları yiyerek soluksuz kaldığı değerlendirilen caretta caretta, bir süre can çekişip öldü. Vatandaşlar, ölen deniz kaplumbağasını gömdü.

Karaya vuran caretta caretta öldü

"NAYLON PARÇALARINI YEDİ"

Caretta caretta'nın öldüğünü gören Edip Özkök, "Uzun yıllardır burada balıkçılık yapıyorum. İlk kez caretta caretta'nın karaya vurduğunu ve can çekiştiğini gördüm. Büyük olasılıkla, ince naylon parçalarını yem diye yemesi sonucu bu hale gelip, karaya vurdu" dedi.

Karaya vuran caretta caretta öldü



Karaya vuran caretta caretta öldü

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