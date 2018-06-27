Karayalçın, İnce'ye yanaşmaya başladı

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu ve İnce'ye yapacağı ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





"BU KADAR YÜKSEK BEKLEMİYORDUM"

Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı ile ilgili "Daha fazla bekleyenler de vardı. Ben ise, bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum." diyen Murat Karayalçın'ın İnce'ye öğüt vermekten de geri kalmadı.

KARAYALÇIN DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bu sözleri ile İnce'den umutsuz olduğunu itiraf etmiş olan Karayalçın, İnce'ye oynamaya başladı. Senelerdir siyasette olup başarısı unutulacak kadar az olan Karayalçın'ın İnce'ye akıl vermesi, CHP'nin İnce ile ilerlemesi durumunda kendine yer edinme çabası olarak yorumlandı.