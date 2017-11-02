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Karayipler’de plastik kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

Bir çevre fotoğrafçısının Karayipler’de çekmiş olduğu fotoğraflar kirliliği gözler önüne serdi.

02.11.2017 - 13:04
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  2. Dünya

Honduras sahilinin açıklarındaki Cayos Cochinos Marine Reserve’de çevre fotoğrafçısı Caroline Power tarafından çekilen fotoğraflar ufuk çizgisine uzanan kilometlerce plastik atığın şok eden manzaralarını gözler önüne seriyor. Plastik kap-kacak, botlar, yiyecek kapları ve milyonlarca plastik atığın fotoğrafları sosyal medyada da hızla viral oldu.

Karayipler’de plastik kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

"FARKINDALIK ADINA BİR DÖNÜM NOKTASI"

Okyanus koruma grubu Blue Planet Society fotoğraflara ilişkin “Farkındalık adına bir dönüm noktası” dedi. Blue Planet Society kurucusu John Hourston “Bu fotoğraflar ilk kez Karayipler’deki plastik sorununa kamuoyunun ilgisini çekti. Daha önce sorunun ne kadar vahim olduğunu gösteren böyle bir fotoğraf görmemiştik.” dedi.

Karayipler’de plastik kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

ATIK TOPLAMA SİSTEMLERİ YOK

Blue Planet Society plastik atıkların Guatemala’daki Montigua nehrinden mevsimsel yağışlarla okyanusa geldiğini düşünüyor. Hourston Guatemala’nın ülke genelini kapsayan bir atık toplama sistemi olmadığını ve birçok kasabada çöplerin nehir kıyılarına boşaltıldığını, bu nehirlerin de atıkları okyanusa taşıdığını söyledi.

Geçmişte de Honduras hükümeti Guatemala hükümetine bu kirliliğe izin verdiği için tepki göstermişti. Şimdi yayınlanan bu son fotoğraflarla iki hükümetin hızla eyleme geçmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gündeme getirmiş oldu.
Uzmanlar 1950’den 2015’e kadar geçen sürede dünya genelinde toplam 8.3 milyar metrik ton plastik üretimi gerçekleştiğini ve bu toplamın yüzde 75’inin atık olduğunu aktarıyor. Bu atıkların büyük bir kısmı ise yeryüzünün okyanuslarına  ulaşarak Power’ın fotoğraflarında doğrudan görünen sorunlara yol açıyor.

Karayipler’de plastik kirliliği ciddi boyutlara ulaştı

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