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Onlarca karpuz yola saçıldı

Antalya D-400 Karayolu'nda bir araçtan dökülen karpuzlar nedeniyle trafik aksadı. Yol iş makinesiyle temizlenerek açıldı.

İHA | 08.06.2018 - 10:22..
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Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınlarında bir araçtan dökülen karpuzlar, yolu karpuz tarlasına döndürürken, trafik akışının aksamasına neden oldu.

Onlarca karpuz yola saçıldı

SAĞ ŞERİT KAPATILDI

Yola dökülen ve parçalanan karpuzlar nedeniyle yolun sağ şeridi kaza ihtimaline karşı trafik ekiplerince kapatıldı. Trafik ise uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Onlarca karpuz yola saçıldı

YOL İŞ MAKİNESİYLE TEMİZLENDİ

Yolun temizlenmesi için gelen görevliler ellerindeki küreklerle parçalanan karpuzları yol kenarına atmaya çalıştı.

Yol, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle temizlendi. Kepçenin karpuzları toplayıp kamyonete atmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Onlarca karpuz yola saçıldı



Onlarca karpuz yola saçıldı



Onlarca karpuz yola saçıldı



Onlarca karpuz yola saçıldı

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