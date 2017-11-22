Karayoluna çırılçıplak çıkan Iraklı, sürücüleri şaşırttı

Adapazarı'nda Irak uyruklu Ahmet H., sabah saatlerinde iddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi Otogarı mevkiinde çırılçıplak soyundu. Ardından, üzerinde hiçbir kıyafet olmadan koşmaya başlayan Ahmet H., yakındaki D-650 karayoluna çıktı.

SÜRÜCÜLER İKNA ETMEK İÇİN ÇABA HARCADI

Sabah işlerine gitmek üzere trafiğe çıkan sürücüler gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Bazı sürücüler araçlarını durdurup inerek Ahmet H.'nin yanına koştu. Türkçe bilmediği belirlenen Ahmet H. ile anlaşmaya çalışan sürücüler, genci uzun süre ikna etmeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücülerin dalgınlığından faydalanıp, trafikte bekleyen TIR'ın dorsesine çıkan Ahmet H., bir süre burada durdu. Ahmet H. ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından indirildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ahmet H., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





