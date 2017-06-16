Şimdi okuyacağınız satırlar size ilginç gelebilir ancak dikkatle okumanızı ve imkanınız varsa uygulamanızı tavsiye ederiz.

ŞAMPUAN DÖKÜLMEYİ ARTIRIYOR

Çoğumuz saçımızı şampuanla yıkıyoruz, bunu yaparken de amacımız yağlanan saçımızı temizlemek ve kötü kokmasının önüne geçmek. Ancak şöyle bir gerçek var ki; saçımızda oluşan yağ aslında saçımızı besliyor ve dökülmesini engelliyor. Şampuanla saçı yıkamak ise; bu dengeyi bozuyor ve hem saçın daha çok yağlanmasını sağlıyor hem de daha çok dökülmesine yol açıyor

KARBONATLA SAÇ NASIL YIKANIR?

500 ml'lik su şişesine bakkaldan alacağımız bir paket karbonat veya su bardağına 2-3 çay kaşığı karbonat olarak bu karışımı hazırlayabilirsiniz.

Karışımı hazırladıktan sonra duşta saçınıza dökün ve masaj yaparak saç köklerinize yedirin. Bu işlemi ilk uyguladığınızda saçını köpürmeyecektir, ve koku oluşacaktır. Ancak duruladıktan ve kuruladıktan sonra bu endişenizin yersiz olduğunu göreceksiniz. Karbonat, bildiğimiz şampuan algısının aksine saçı köpürtmez, güzel koku da vermez ancak merak etmeyin temizleyecektir.

NE SIKLIKLA YIKAMALIYIZ?

Bu tamamen saç ve cilt yapısıyla ilgili bir durum, kimilerinde ilk yıkamada etkisini gösteren karbonatlı yıkama kimilerinde ise birkaç yıkamadan sonra etkisini göstermekte.

Karbonatla saç yıkama yukarıda dediğimiz gibi kulağa ilginç ve itici gelse de unutulmamalı ki eskiden şampuan yoktu. Ayrıca bu yöntemi kullanmadan önce cildinizin hassas olma ve alerjik reaksiyon gösterme ihtimalini de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.