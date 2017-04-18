Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 Suriyeli öldü

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun 10'uncu kilometresindeki bir plastik doğrama fabrikası girişindeki nöbetçi kulübesinde meydana geldi.

BOYA KUTUSUNDA ODUN, KAĞIT, BEZ YAKTILAR

Suriyeli 18 yaşındaki Cuma El Kurdi ile 32 ve 18 yaşlarındaki kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, iddiaya göre 3 gün önce fabrikaya gelip, yetkililere kalacak yerlerinin olmadığını söyledi. Fabrika yetkilileri de Suriyeli 3 gence geçici bir süre nöbetçi kulübesinde barınabileceklerini söyledi. Nöbetçi kulübesinde barınan 3 kişi dün akşam ısınmak için ağzı açık olan boya kutusunda odun, kağıt ve bez parçalarını yakıp, kulübe içine koyup uyudu.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Fabrika çalışanları sabah işe geldiklerinde 3 gencin hareketsiz halde yattığını belirledi. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Sağlık görevlileri yaptığı inceleme ardından 3 kişinin sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Polis, diğer 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 3 kişinin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.























