taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.654
USD
3,6893
EURO
3,9296
ALTIN
152,42
PETR
55,0300

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 Suriyeli öldü

Konya'da bir kulübede yaşayan 3 Suriyeli genç, ısınmak için ağzı açık boya kovasında odun yaktı, gençler zehirlenerek hayatını kaybetti.

18.04.2017 - 11:23
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

suriye

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun 10'uncu kilometresindeki bir plastik doğrama fabrikası girişindeki nöbetçi kulübesinde meydana geldi.

BOYA KUTUSUNDA ODUN, KAĞIT, BEZ YAKTILAR

Suriyeli 18 yaşındaki Cuma El Kurdi ile 32 ve 18 yaşlarındaki kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, iddiaya göre 3 gün önce fabrikaya gelip, yetkililere kalacak yerlerinin olmadığını söyledi. Fabrika yetkilileri de Suriyeli 3 gence geçici bir süre nöbetçi kulübesinde barınabileceklerini söyledi. Nöbetçi kulübesinde barınan 3 kişi dün akşam ısınmak için ağzı açık olan boya kutusunda odun, kağıt ve bez parçalarını yakıp, kulübe içine koyup uyudu.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Fabrika çalışanları sabah işe geldiklerinde 3 gencin hareketsiz halde yattığını belirledi. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Sağlık görevlileri yaptığı inceleme ardından 3 kişinin sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Polis, diğer 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 3 kişinin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 Suriyeli öldü

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 Suriyeli öldü

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 Suriyeli öldü

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 Suriyeli öldü

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 Suriyeli öldü


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

118
Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

467
United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

44
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

206
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

84
Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

123
Referandum sonrası Atatürk'e sığınanlar

Referandum sonrası Atatürk'e sığınanlar

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM