Karda mahsur kalan bekçi 30 saat sonra kurtarıldı

Taş ocaklarında bekçilik yapan Mustafa Arezi, 1,5 metreyi aşan kar ve tipi sebebiyle, kulübede mahsur kaldı.

Mahsur kaldığı yerde telefonu çekmeyen Mustafa Arezi, 30 saat boyunca bekçi kulübesinde kurtarılmayı bekledi.

DİĞER BEKÇİ HABER VERDİ

Vardiyayı devir almaya gelen Harun Ermiş, taş ocakları yolunun kapalı olduğunu ve Mustafa Arezi’nin mahsur kaldığını düşünerek jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, olay yerine geldi.

AFAD ekipleri, yoldaki karları kepçe yardımıyla açtırarak, paletli kar motoru ile taş ocaklarının bulunduğu bölgeye çıktı.

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Kulübede donmak üzere olan 18 yaşındaki Mustafa Arezi , ekipler tarafından kurtarıldı. 30 saat mahsur kalan ve 5 saat süren operasyon sonunda köy meydanına getirilen Mustafa Arezi, NAK ekibinin yaptığı kontrolün ardından evine götürüldü.